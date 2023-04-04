Пропал отец хоккеиста-рекордсмена Матвея Мичкова

Отец хоккеиста сборной России Матвея Мичкова пропал в Сочи. Он ушел из квартиры и через 20 минут перестал выходить на связь.

Пост о поисках 51-летнего Андрея Мичкова появился на форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Его приметы: рост 173 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, был одет в темносинюю куртку, черные брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Фото: © «ЛизаАлерт»

То, что это отец хоккеиста Матвея Мичкова, подтвердил клуб КХЛ СКА, попросивший всех обладающих информацией связаться по телефону горячей линии 8 800 700 5452.

Андрей Мичков, по данным источника «Чемпионата», ушел из квартиры, которую он снимает с сыном, в 21.00, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь». Через 20 минут ему звонили на телефон, абонент был вне зоны доступа.

Мичков — рекордсмен сборной России. В ноябре 2021 года он стал самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд (России/СССР), побив рекорд Владислава Третьяка, а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. Сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.