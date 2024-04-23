«Металлургу» осталась одна победа до Кубка Гагарина

«Металлург» в третьей игре финальной серии плей-офф обыграл «Локомотив», магнитогорцам осталась одна победа до Кубка Гагарина.

В третьем матче «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, победную шайбу «Магнитка» забросила в овертайме.

«Металлург» уже дважды был обладателем Кубка Гагарина. В 2014 году в финале они обыграли чешский клуб «Лев», в 2016 году — ЦСКА.

«Локомотив» ни разу не получали золотые медали. Высшее достижение ярославцев в Кубке Гагарина — участие в финале в 2009 году. Тогда они проиграли «Ак Барсу».