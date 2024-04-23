НАВЕРХ

«Металлургу» осталась одна победа до Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © КХЛ

«Металлург» в третьей игре финальной серии плей-офф обыграл «Локомотив», магнитогорцам осталась одна победа до Кубка Гагарина.

В третьем матче «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, победную шайбу «Магнитка» забросила в овертайме.

«Металлург» уже дважды был обладателем Кубка Гагарина. В 2014 году в финале они обыграли чешский клуб «Лев», в 2016 году — ЦСКА.

«Локомотив» ни разу не получали золотые медали. Высшее достижение ярославцев в Кубке Гагарина — участие в финале в 2009 году. Тогда они проиграли «Ак Барсу».

Еще по теме
Ротенберг назвал встречу с Путиным главным событием сезона для СКА
Хоккейный раздел появился на «Яндекс. Музыке»
«Металлург» обыграл «Локомотив» в первой игре финальной серии
Стартует финал Кубка Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Полуфинальный матч между «Динамо» (Москва) и «Локомотивом» (Калининградская область)
Волейбольное «Динамо» обвинило «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ
16.04.2024 15:21
Олимпийский флаг
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе
31.03.2024 13:56
Олимпийские игры во Франции
МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады
20.03.2024 09:09
Фигуристка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
13.03.2024 18:27
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу
46
Володин обвинил США в краже российских активов
40
Запад испугался прорыва российских войск на Украине
31
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО
30
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины