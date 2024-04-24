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Бобровский совершил «невозможный» сейв в матче плей-офф НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» отразил бросок локтем в прыжке, стоя спиной к шайбе.

Невероятное спасение произошло во втором периоде при счете 2:2. В итоге «Флорида» победила в овертайме со счетом 3:2 и повела в серии до четырех побед со счетом 2:0. Официальный сайт НХЛ назвал этот сейв «безумным».

«Это было от отчаяния. Я старался закрыть ворота большей частью тела, и мне удалось сделать сейв. Это большая победа для нас, у нас отличная команда», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

В итоге Бобровский был признан второй звездой игры. Он вошел в тройку среди российский вратарей по числу игр в плей-офф, догнав Николая Хабибулина. Следующий матч серии пройдет 26 апреля в Тампе-Бэй.

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