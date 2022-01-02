Лионель Месси заразился коронавирусом

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте французского клуба.

Помимо Месси, также положительные тесты сдали еще три футболиста ПСЖ — Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

В настоящее время игроки находятся на самоизоляции и соблюдают COVID-протокол.

Ближайший матч ПСЖ проведет 9 января — в 20-м туре чемпионата Франции в гостях против «Лиона».

Месси летом подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления на год. Ранее он выступал за «Барселону». В нынешнем сезоне семикратный обладатель приза «Золотой мяч», провел в составе ПСЖ 16 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.