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Лионель Месси заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/PSG_inside

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте французского клуба.

Помимо Месси, также положительные тесты сдали еще три футболиста ПСЖ — Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

В настоящее время игроки находятся на самоизоляции и соблюдают COVID-протокол.

Ближайший матч ПСЖ проведет 9 января — в 20-м туре чемпионата Франции в гостях против «Лиона».

Месси летом подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления на год. Ранее он выступал за «Барселону». В нынешнем сезоне семикратный обладатель приза «Золотой мяч», провел в составе ПСЖ 16 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

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Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))

Muzykant

Потому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.

Alaxel

Приднестровье отрезают по тихому. Только на пакости и горазды.
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