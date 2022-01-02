Лионель Месси заразился коронавирусом

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте французского клуба.
Помимо Месси, также положительные тесты сдали еще три футболиста ПСЖ — Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.
В настоящее время игроки находятся на самоизоляции и соблюдают COVID-протокол.
Ближайший матч ПСЖ проведет 9 января — в 20-м туре чемпионата Франции в гостях против «Лиона».
Месси летом подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления на год. Ранее он выступал за «Барселону». В нынешнем сезоне семикратный обладатель приза «Золотой мяч», провел в составе ПСЖ 16 матчей, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
Nosferatu_25Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?
ponhik78Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
MuzykantПотому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.
AlaxelПриднестровье отрезают по тихому. Только на пакости и горазды.