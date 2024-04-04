Сборная России по футболу поднялась в рейтинге

Сборная России поднялась на три позиции и теперь занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ФИФА.

Команда Валерия Карпина 21 марта в Москве обыграла команду Сербии со счетом 4:0 в товарищеском матче. 25 марта россияне должны были провести матч против команды Парагвая, однако игра была отменена в связи с терактом в Подмосковье.

Лидирует в рейтинге ФИФА команда Аргентины, на второй строчке французы. На третье место вышла команда Бельгии, которая опередила англичан.

В первую десятку рейтинга также вошли сборные Бразилии, Португалии, Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.