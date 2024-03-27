Сборная Грузии по футболу впервые в истории сыграет на Евро

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей и вышла в основную часть Евро-2024.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Судьбу поединка решила серия пенальти, в которой грузины были сильнее — 4:2.

Сборная Грузии ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы. Команду тренирует Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Грузия сыграет в группе F. Соперниками команды станут Турция, Чехия и Португалия. Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.