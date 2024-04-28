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МУС выдаст ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всерьез обеспокоен перспективой выдачи на его имя Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест из-за военных действий в секторе Газа, пишут израильские СМИ.

Выдача ордера МУС в отношении Нетаньяху может быть лишь вопросом времени, приводит ТАСС материал Maariv. МУС может также объявить в розыск министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генштаба Герци Халеви. Но источники 12-го канала отмечают, что этого не произойдет без санкции США.

Нетаньяху выступил с официальным заявлением по поводу возможных действий МУС в отношении его страны, подчеркнув, что не допустит никаких попыток «подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону».

В феврале прокурор МУС Карим Хан заявил, что ведет активное расследование преступлений в Газе. Он обратил внимание на то, что уже неоднократно призывал к соблюдению законов и обычаев войны, но пока так и не увидел каких-либо заметных изменений в поведении Израиля.


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