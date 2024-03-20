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РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России и Сербии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Василия Уткина

Российский футбольный союз (РФС) устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России и Сербии, спортивный журналист умер во вторник, 19 марта.

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил. Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем, — сказал «СЭ» директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Во вторник Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение городской клинической больницы № 1 имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. 

Уткина подключили к аппарату ИВЛ, но реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

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