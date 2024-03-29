Новосибирский олимпийский чемпион задержан по подозрению в хищении

Бывший гендиректор ФК «Новосибирск», олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов задержан в Новосибирске, его подозревают в хищении крупной суммы из бюджета клуба.

Перлова задержали в четверг. Известного спортсмена подозревают в хищении крупной суммы из бюджета футбольного клуба около трех лет назад, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«ФК "Новосибирск" на протяжении нескольких лет получал огромные субсидии по программе развития физкультуры и спорта в регионе — сотни миллионов рублей. Следователи полагают, что Перлов проводил бюджетные деньги через компанию-прокладку», — цитирует НГС источник, знакомый с ситуацией.

Перлов занимал должность гендиректора ФК «Новосибирск» с 2020-го по 2022 год. В 1992 году он стал олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе. Обладатель Кубка мира, а также шестикратный чемпион СССР. По завершении карьеры занимал должности замруководителя департамента физической культуры и спорта региона, с 2016-го по 2023 год был исполнительным директором региональной федерации футбола.