Сборная России по футболу разгромила сильную Сербию

Сборная России по футболу победила с крупным счетом команду Сербии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе сборной отличились Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55) и Иван Сергеев (90+1).

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Сербы стали первыми европейскими соперниками России с ноября 2021 года. Сборная Сербии занимает 29 место в рейтинге ФИФА (Россия — 38-е).

25 марта подопечные Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.