Украина заявила о сильном повреждении четырех энергостанций

Четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов на Украины, говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК.

На четырех ТЭС серьезно повреждено оборудование, специалисты пытаются устранить последствия, сказано в сообщении.

Удар пришелся по одной из крупнейших тепловых электростанций на Украине — Бурштынская ТЭС, расположенная в Ивано-Франковской области, рассказали ТАСС пророссийские подпольщики.

«Взрывы в Ивано-Франковской области зафиксированы в городе Бурштын. На территории этого города находится Бурштынская тепловая электростанция. По предварительным данным, поражена именно она», — отметил один из подпольщиков.

Он уточнил, что пять прилетов зафиксировано в Днепропетровске, а в Кривом Роге отмечался сильный удар с последующей детонацией. В Львовской области основная часть прилетов пришлась на город Стрый.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, сообщалось о взрывах в городе Днепре (Днепропетровск) и во Львовской области.