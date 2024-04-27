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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина заявила о сильном повреждении четырех энергостанций

Источник:
ТАСС
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Четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов на Украины, говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК.

На четырех ТЭС серьезно повреждено оборудование, специалисты пытаются устранить последствия, сказано в сообщении.

Удар пришелся по одной из крупнейших тепловых электростанций на Украине — Бурштынская ТЭС, расположенная в Ивано-Франковской области, рассказали ТАСС пророссийские подпольщики.

«Взрывы в Ивано-Франковской области зафиксированы в городе Бурштын. На территории этого города находится Бурштынская тепловая электростанция. По предварительным данным, поражена именно она», — отметил один из подпольщиков.

Он уточнил, что пять прилетов зафиксировано в Днепропетровске, а в Кривом Роге отмечался сильный удар с последующей детонацией. В Львовской области основная часть прилетов пришлась на город Стрый.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, сообщалось о взрывах в городе Днепре (Днепропетровск) и во Львовской области.

Тема: Военная операция на Украине
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