НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу поздравил горных стрелков из Тувы за взятие Соловьева

Источник:
Sibnet.ru
361 0

И.о. министра обороны России Сергей Шойгу поздравил дислоцируемую в Туве 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) с освобождением села Соловьево в Донецкой Народной Республике, а 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области.

«Мужественные и самоотверженные воины бригады, по первому зову Отечества вставшие на его защиту, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в телеграм-канале Минобороны.

Горные стрелки из Тувы «вписали в историю Отечества славные страницы подвигов», отличившись в боях на черниговском и марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. Трое военнослужащих бригады получили звания Героя Российской Федерации. Более 1,5 тыс. удостоены ведомственных знаков отличия и государственных наград.

Шойгу отметил и бойцов 272-й мотострелкового полка, которые продвигаются на купянском направлении и выполняют задачи спецоперации. Как сообщили в ведомстве, за героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 3 тысяч военнослужащих полка удостоены государственных и ведомственных наград.

Тема: Военная операция на Украине
Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением
Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
Лавров обвинил Швейцарию во лжи
смотреть все
Оборона #Армия #Тува
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

saxat

Еврей в домотканой украинской рубахе 🤣