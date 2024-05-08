Шойгу поздравил горных стрелков из Тувы за взятие Соловьева

И.о. министра обороны России Сергей Шойгу поздравил дислоцируемую в Туве 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду (горную) с освобождением села Соловьево в Донецкой Народной Республике, а 272-й мотострелковый полк с освобождением села Котляровка в Харьковской области.

«Мужественные и самоотверженные воины бригады, по первому зову Отечества вставшие на его защиту, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в телеграм-канале Минобороны.

Горные стрелки из Тувы «вписали в историю Отечества славные страницы подвигов», отличившись в боях на черниговском и марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. Трое военнослужащих бригады получили звания Героя Российской Федерации. Более 1,5 тыс. удостоены ведомственных знаков отличия и государственных наград.

Шойгу отметил и бойцов 272-й мотострелкового полка, которые продвигаются на купянском направлении и выполняют задачи спецоперации. Как сообщили в ведомстве, за героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 3 тысяч военнослужащих полка удостоены государственных и ведомственных наград.