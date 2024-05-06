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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Один из микроавтобусов, по которому ударили украинские дроны
Один из микроавтобусов, по которому ударили украинские дроны
Фото: © t.me/vvgladkov

Шесть мирных жителей погибли и более 30 пострадали в Белгородской области в результате удара украинских дронов по микроавтобусам, которые везли людей на работу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция, уточнил губернатор.

По его словам, остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь.

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