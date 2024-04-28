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США встревожила угроза встречи авианосца с ракетой‑убийцей

Источник:
The National Interest
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США убедили всех, что их атомным авианосцам ничего не угрожает, но сами в это не верят, считает военный эксперт The National Interest Питер Сучу.

«ВМС США рекламируют безопасность своих реакторов, но не принимают во внимание, что произойдет, если ракета-убийца авианосца успешно поразит авианосец», — отметил эксперт. А Россия и Китай активно работают над такими ракетами, добавил он.

По его словам, это, скорее всего, повредит корабль, мгновенно убьет тысячи людей и создаст серьезные проблемы, включая организацию сложной спасательной операции.

«Просто спасти выживших — тех, кто пережил первое нападение — может оказаться невозможным. Численность экипажей авианосцев настолько велика, что у кораблей сопровождения едва ли хватит места для размещения выживших и сохранения боеспособности», — пояснил Сучу.

Добавьте сложности с выжившими, потенциально пораженными радиоактивностью от атомного реактора авианосца, и любая спасательная операция может быстро обернуться фиаско, заявил эксперт.

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