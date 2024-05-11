США поверили в готовность Путина применить ядерное оружие

Российский лидер Владимир Путин дал Западу понять, что Россия готова применить ядерное оружие в случае вовлечения НАТО в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», — сказал эксперт.

По мнению бывшего разведчика, проведение Москвой учений ядерных сил демонстрирует готовность России использовать любое вооружение для защиты собственных интересов. «Русские не шутят, они не блефуют», — заверил Риттер.

Ранее Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. МИД России заявил, что маневры следует рассматривать в контексте дестабилизирующих действий НАТО.