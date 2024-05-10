Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита, за передачу Москве советских танков Т-34, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли в Москве, лидер Лаоса прилетел в российскую столицу, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях на День Победы. В ходе визита прошли переговоры Путина и Сисулита.

«Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», — сказал Путин.

Лаос передал России 30 танков Т-34 в январе 2019 года. Договоренность об их возвращении была достигнута во время визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Лаос. Все танки до этого стояли на вооружении лаосской армии.

Минобороны уточнило, что технику будут использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Т-34 — советский танк времен Великой Отечественной войны. Он был принят на вооружение в конце 1940 года, в январе 1941 года началось его массовое производство. Танк Т-34 традиционно открывает прохождение колонны военной техники во время парада Победы в Москве.