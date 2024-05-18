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Медведев подсчитал размер санитарной зоны на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Создаваемая для защиты территории России санитарная зона на Украине будет расширена до границы с Польшей, если западные страны продолжат поставлять ВСУ все более дальнобойное оружие, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«В случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 километров и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 километров, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что российским военным придется создать на Украине санитарную зону для защиты приграничных регионов от атак. По оценке Медведева, в результате гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей.

В июне 2023 года Путин заявил, что Россия рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. По его словам, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

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