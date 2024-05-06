НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам

Источник:
Sibnet.ru
609 3

Москва может ответить ударами по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами в случае использования ВСУ британского дальнобойного оружия для атак территории России, говорится в сообщении МИД РФ.

«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — отмечается в публикации.

Предупреждение передали послу Британии Найджелу Кейси, вызванному в российский МИД после заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что ВСУ имеют право наносить удары по территории России с использованием британского оружия.

МИД России расценил слова Кэмерона как «враждебный выпад». Российская сторона также призвала задуматься о «катастрофических последствиях враждебных шагов» британского руководства.

Еще по теме
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
Лавров обвинил Швейцарию во лжи
СМИ узнали об установлении НАТО двух красных линий для России
Захарова высмеяла слова Зеленского о шевроне Украины у Бога
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (3)
Картина дня
Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
Иностранным агентам запретили быть кандидатами на выборах
Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину
23
Ивлеева все-таки побывала в Донбассе
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
16
МВД объявило в розыск Зеленского
13
Эпичное падение ЛЭП в Бурятии. ФОТО