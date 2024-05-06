Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам

Москва может ответить ударами по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами в случае использования ВСУ британского дальнобойного оружия для атак территории России, говорится в сообщении МИД РФ.

«Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — отмечается в публикации.

Предупреждение передали послу Британии Найджелу Кейси, вызванному в российский МИД после заявления главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что ВСУ имеют право наносить удары по территории России с использованием британского оружия.

МИД России расценил слова Кэмерона как «враждебный выпад». Российская сторона также призвала задуматься о «катастрофических последствиях враждебных шагов» британского руководства.