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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден вновь публично оскорбил президента России

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте вновь сделал оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

При этом, по его словам, американских военнослужащих не будут отправлять воевать на Украину.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов посчитал, что оскорбление Байдена направлено против всего российского народа.

«Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», — подчеркнул Антонов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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