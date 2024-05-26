Президент США Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте вновь сделал оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

При этом, по его словам, американских военнослужащих не будут отправлять воевать на Украину.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов посчитал, что оскорбление Байдена направлено против всего российского народа.

«Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», — подчеркнул Антонов.