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Российские войска подавили действие Starlink на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска заблокировали коммуникацию для Вооруженных сил Украины, используя средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink.

Устройства Starlink обеспечивали для ВСУ стабильное интернет-соединение с самого начала специальной военной операции, пишет газета The New York Times. Однако в последние недели Россия начала использовать мощные технологии радиоэлектронного подавления.

Украинские военные пытались защитить терминалы Starlink от воздействия систем РЭБ, размещая их в ямах и накрывая металлической сеткой, но эти способы оказались неэффективными, отметило издание.

«Мы терпим поражение в радиоэлектронном противоборстве», — пояснил западным журналистам заместитель командира дивизиона ударных беспилотных летательных аппаратов 92-й бригады «Ахиллес» ВСУ.

В декабре 2023 года власти Украины рассказали, что военные используют около 47 тысяч аппаратов Starlink. Терминалы используют для отправки разведданных и видео с дронов для корректировки огня артиллерийских установок и координации действий на поле боя.

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