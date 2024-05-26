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Политолог рассказал, почему санкции только усилили Россию

Источник:
American Thinker
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Россия после распада Советского Союза протянула оливковую ветвь Западу, а в ответ получила экспансию и санкции, заявил старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марковский.

«Санкции нарушили основные принципы капитализма, такие как неприкосновенность контрактов, защита частной собственности и доверие к банковской системе», — констатирует Марковский в своей статье, опубликованной в американском издании American Thinker.

По его словам, российская экономика оказалась значительно сильнее, чем ожидалось, в то время как совокупные экономики Запада, формально превышавшие российский ВВП в 20 раз, оказались гораздо слабее, чем представлялось ранее.

«Россия сумела превзойти Запад в производстве материальной части и военной техники, продемонстрировав быструю адаптацию своей промышленности и армии к любому сложному оружию, развернутому НАТО, а также добившись успехов в современной войне», — отметил Марковский.

Он отметил, что друзья и враги по всему миру признали способность России выдержать санкции и противостоять США и объединенной Европе в экономическом и военном отношении.

«Предполагалось, что война ослабит Россию, но она привела к обратному результату, чем тот, к которому стремились Вашингтон и его союзники по НАТО. Реакция России на невзгоды, скорее всего, приведет к тому, что она выйдет из этого конфликта еще более сильной в экономическом и политическом плане», — уверен политолог.

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