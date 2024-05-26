Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания американского лидера Джо Байдена «кринжем года».

Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, заявил, что считает Соединенные Штаты единственной в мире сверхдержавой и незаменимой нацией.

«Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она назвала это заявление Байдена «кринжем года», отметив, что он упомянул «про печатный станок и госдолг» Соедиенных Штатов.