Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться

Военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен, после чего убедил бойцов Вооруженных сил Украины сдаться.

«Шли на штурм. Я получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться», — рассказал он проекту WarGonzo.

Солдат запрыгнул в подвал, однако там оказались украинские военные, которые направили на него автоматы. За ним запрыгнул сослуживец с позывным «Золотой», в него выстрелили, но он выжил.

По словам российского военнослужащего, в подвале было семь бойцов ВСУ, они планировали сдать российских военных командованию. Трое украинских военнослужащих, которые хотели передать пленных, отправились на поиски потерянной рации.

В результате в подвале остались четверо украинцев и двое россиян. В ходе разговора «Сорока» убедил солдат ВСУ в необходимости сдаться. Он уточнил, что это были обычные мобилизованные, которые не хотели принимать участие в боевых действиях.