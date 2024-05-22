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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться

Источник:
Sibnet.ru
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Военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен, после чего убедил бойцов Вооруженных сил Украины сдаться.

«Шли на штурм. Я получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться», — рассказал он проекту WarGonzo.

Солдат запрыгнул в подвал, однако там оказались украинские военные, которые направили на него автоматы. За ним запрыгнул сослуживец с позывным «Золотой», в него выстрелили, но он выжил.

По словам российского военнослужащего, в подвале было семь бойцов ВСУ, они планировали сдать российских военных командованию. Трое украинских военнослужащих, которые хотели передать пленных, отправились на поиски потерянной рации.

В результате в подвале остались четверо украинцев и двое россиян. В ходе разговора «Сорока» убедил солдат ВСУ в необходимости сдаться. Он уточнил, что это были обычные мобилизованные, которые не хотели принимать участие в боевых действиях.

Тема: Военная операция на Украине
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