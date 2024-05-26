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Путин проведет два дня в Узбекистане

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан, где проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым.

Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока (инаугурация состоялась 7 мая). Предстоящий визит будет государственным — это наивысший из возможных статусов, пояснили ТАСС в Кремле

На переговорах Путин и Мирзиёев обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Главы государств также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия у Путина в Узбекистане запланированы на вечер 26 мая.

В предыдущий раз Путин посещал Узбекистан в сентябре 2022 года для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. С Мирзиёевым они последний раз виделись чуть больше двух недель назад: руководитель Узбекистана приезжал в Москву на День Победы.

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ld_andrey

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scorpion_ss_

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