Сможет ли «Зенит» выиграть «Бетис» в стыковых матчах ЛЕ?

Жеребьевка Лиги Европы дала «Зениту» соперника в лице испанского «Бетиса». У кого из клубов больше шансов на победу?

Профессиональные капперы и обычные любители футбола с нетерпением ждут этот матч, чтобы поддержать отечественный клуб или посмотреть, получится ли у питерцев наконец проявить себя на международной арене спустя столько лет.

Безусловно, «Реал Бетис» не является грандом, и многие футбольные фанаты, знающие из Испании только «Реал Мадрид» и «Барселону», даже не слышали об этом клубе. Это неудивительно, ведь в Европе «Бетис» никогда не блистал, и лучшим его результатом был проход в 1/8 финала. Тот же «Зенит» вообще выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА чуть больше десяти лет назад.

Но в Примере «Бетис» проводит великолепный сезон, к Рождеству находясь на третьем месте, причем с отрывом в три очка от ближайшего преследователя. Клуб давно не занимал такую высокую позицию на отрезке почти в половину сезона.

В чем заключается секрет успеха нынешнего «Бетиса»? В игроках и тренере. У команды есть отличный набор игроков, причем не только по меркам испанского середняка.

В составе есть звезды международного уровня, в частности, Набиль Фекир (до этого играл за «Лион») и Эктор Бельерин (защищавший цвета «Арсенала» из Англии). Чуть ниже уровнем Вильям Карвалью, Марк Бартра, Хоакин, Кристиан Тельо и Мартин Монтойя. Некоторые этих игроков когда-то подавали большие надежды, тот же Бартра во время выступлений за «Барселону».

Главная звезда клуба — его тренер Мануэль Пеллегрини. Специалист наиболее известен по работе с «Манчестер Сити», с которым успел выиграть три титула, один из которых золото Английской Премьер Лиги. И это при том, что состав «горожан» тогда был далеко не такой дорогой, как сейчас.

В чем преимущество «Зенита»?

Получается, что у «Зенита» нет шансов пройти испанскую дружину? Не совсем так. На бумаге «Бетис», и правда, выглядит сильнее. А если вспомнить, как плохо питерская команда в последние годы играет на международной арене, то надежды еще меньше. Но это все равно проходимый соперник при нужной подготовке и настрое.

Победа над «Бетисом» может стать тем самым толчком для сильнейшего клуба в России, который нужен, чтобы проявить себя в Европе, а не только в отечественном чемпионате.

В то же время многое зависит и от «Бетиса». У клуба такого уровня нет достаточной глубины состава, чтобы играть основой и в евро весне, и в домашнем первенстве. Если бы этот розыгрыш Ла Лиги складывался как обычно для «Бетиса» и команда бы в лучшем случае была в первой десятке, то можно было сконцентрироваться на Лиге Европы.

Но именно в нынешнем сезоне коллектив Мануэля Пеллегрини борется за верхние места. Он вряд ли составит конкуренцию мадридскому «Реалу», но третье место по итогу сезона будет сродни чемпионству для клуба такого уровня. И «Зенит» может воспользоваться этим.