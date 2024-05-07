Хоккей превзошел футбол по популярности

Популярность спортивных лиг в социальных сетях показала, что россияне заинтересованы хоккеем больше, чем другими видами спорта.

По данным телеграм-канала «Коммерческая пауза», взаимодействие с социальными сетям, посвященными хоккею, опережает футбол и волейбол.

Например, в Telegram у КХЛ 107 тысяч подписчиков и 4,46 миллиона взаимодействий с опубликованными материалами. У РПЛ (Российская футбольная премьер-лига) 80 тысяч подписчиков и 2,19 миллиона взаимодействий, а у Волейбольной Суперлиги 26 тысяч подписчиков и 443 тысячи взаимодействий.

КХЛ уступает РПЛ по числу подписчиков во «ВКонтакте» (1,89 миллиона против 2,29 миллиона), но по числу взаимодействий в этой же соцсети все равно лидирует — 9,34 миллиона просмотров в КХЛ, а у РПЛ почти в три раза меньше.