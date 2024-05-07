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Хоккей превзошел футбол по популярности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярность спортивных лиг в социальных сетях показала, что россияне  заинтересованы хоккеем больше, чем другими видами спорта.

По данным телеграм-канала «Коммерческая пауза», взаимодействие с социальными сетям, посвященными хоккею, опережает футбол и волейбол.

Например, в Telegram у КХЛ 107 тысяч подписчиков и 4,46 миллиона взаимодействий с опубликованными материалами. У РПЛ (Российская футбольная премьер-лига) 80 тысяч подписчиков и 2,19 миллиона взаимодействий, а у Волейбольной Суперлиги 26 тысяч подписчиков и 443 тысячи взаимодействий.

КХЛ уступает РПЛ по числу подписчиков во «ВКонтакте» (1,89 миллиона против 2,29 миллиона), но по числу взаимодействий в этой же соцсети все равно лидирует — 9,34 миллиона просмотров в КХЛ, а у РПЛ почти в три раза меньше.

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Спорт #Хоккей #Футбол
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?