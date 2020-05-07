«Королева четверных» Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова, которую называют «королевой четверных прыжков», ушла от тренера Этери Тутберидзе, эту информацию подтвердил хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Новым наставником спортсменки станет Евгений Плющенко, но пока он сам, фигуристка и ее родители не прокомментировали ситуацию.

«Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе. Об этом нас поставили в известность ее родители. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала», — приводит слова Глейхенгауза Федерация фигурного катания на коньках России.

Сама Трусова, ее родители и фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, которого называют новым наставником, пока никаких комментариев не дали. Тутберидзе в Instagram написала, что ей очень сложно привыкнуть к уходу спортсменов, потому что команда становится семьей.

«Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие», — отметила она.

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Глейхенгауз назвал «абсолютным фарсом» сообщения СМИ о том, что Трусовой не уделяли должного внимания. «Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно», — сказал он.

По его словам, команда разочарована состоявшимися переходами (вместе с Трусовой ушел ее тренер Сергей Розанов). Также Глейхенгауз указал, что все спортсменки, перешедшие к Плющенко (Сотникова, Саханович, Тараканова), не показали результатов лучше, чем у предыдущих тренеров.

Трусова в своем первом взрослом сезоне выиграла бронзу в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России. Она — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов.