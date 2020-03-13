Трусова показала прокат с пятью выполненными четверными

Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке откатала произвольную программу, чисто приземлив пять четверных прыжков, — видео опубликовано в Instagram.

Фигуристка исполнила пять четверных: тулуп, флип, сальхов, лутц и каскад с тулупом.

«Жаль. Было бы интересно!» — говорится в подписи под видео. Девушка намекает на отмененный из-за коронавируса чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде с 18 по 24 марта.

На коммерческом турнире Japan Open Трусова смогла чисто исполнить четыре четверных прыжка, в дальнейшим на соревнованиях ей не удавалось безупречно выполнить элементы, были падения.

В этом сезоне 15-летняя спортсменка завоевала бронзу на чемпионатах России и Европы, стала третьей в Финале Гран-при.