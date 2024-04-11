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Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах произнес молитву ради отмены Игр дружбы в России во время звонка российских пранкеров Вована и Лексуса.

Пранкер Лексус переоделся в африканского политика и попросил Баха и заместителя главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса положить руку на сердце и произнести слова во имя «святых Вована и Лексуса» для предотвращения проведения Игр дружбы в России.

«Вы должны повторять за мной: сегодня праздник святого Вована и Лексуса — это герои континента. Я обращаюсь к тебе бог, чтобы помочь мне. Помоги мне принять правильное решение. Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы», — сказал Лексус.

У Баха возникли проблемы с произнесением имен святых, однако все остальное он исправно повторил. Схинас добавил: «Отлично, теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так».

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве — после Олимпиады-2024 в Париже. МОК выступает резко против проведения Игр дружбы, называя их «политическими соревнованиями».

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