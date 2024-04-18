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Туктамышева потеряла штаны во время выступления. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Елизавета Туктамышева раньше времени «потеряла» штаны во время выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Фигуристка представляет номер под песни Рианны: сначала она катается в красном костюме, а потом снимает куртку и штаны и остается в топе и черных шортах.

На прокате во Владивостоке штаны слетели с Туктамышевой во время первого прыжка, она сразу сорвала их и продолжила номер.


«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — прокомментировала фигуристка эпизод.

Туктамышевой 27 лет, она чемпионка мира 2015 года. В октябре 2023 года приостановила карьеру и катается в шоу.

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Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны