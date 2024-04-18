Туктамышева потеряла штаны во время выступления. ВИДЕО

Фигуристка Елизавета Туктамышева раньше времени «потеряла» штаны во время выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Фигуристка представляет номер под песни Рианны: сначала она катается в красном костюме, а потом снимает куртку и штаны и остается в топе и черных шортах.

На прокате во Владивостоке штаны слетели с Туктамышевой во время первого прыжка, она сразу сорвала их и продолжила номер.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — прокомментировала фигуристка эпизод.

Туктамышевой 27 лет, она чемпионка мира 2015 года. В октябре 2023 года приостановила карьеру и катается в шоу.