Умер легендарный спортивный комментатор Василий Уткин

Умер спортивный комментатор и блогер Василий Уткин, ему было 52 года. Перед смертью его доставили в кардиологическое отделение, где Уткину диагностировали острую сосудистую недостаточность.

Сразу по прибытии в медучреждение комментатора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Реанимационные мероприятия результата не принесли, Уткин скончался, передает телеграм-канал Baza.

В качестве предварительной причины смерти называется тромбоэмболия легочной артерии, отмечается в сообщении.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ».

Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах. В 2018 году Уткин прокомментировал один матч сборной России на домашнем чемпионате мира.