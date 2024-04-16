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Огонь летних Олимпийских игр зажгли в Древней Олимпии

Источник:
ТАСС
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Официальный огонь летних Олимпийских игр 2024 года в Париже зажгли в греческой Древней Олимпии, где в восьмом веке до нашей эры зародились Олимпийские игры.

По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. Однако сейчас в Древней Олимпии стоит облачная погода, поэтому огонь зажгли от пламени, полученного от лучей солнца накануне на репетиции церемонии.

Роль «верховной жрицы» исполнила актриса Мэри Мина. Она произнесла молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей игр венками. После этого жрица поднесла факел к зажженному огню.

Национальный олимпийский комитет Греции ранее сообщил, что первым факелоносцем олимпийского огня станет чемпион Игр в Токио по академической гребле Стефанос Дускос. После он передаст эстафету французской пловчихе и олимпийской чемпионке Лор Маноду.

Олимпийский огонь сначала пронесут по Греции, затем его передадут организаторам парижской Олимпиады. Французская эстафета продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

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korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.

joseph

Это в Газе они озабоченность выразили?

number10

По их плану Россия должна прекратить огонь, а войска Франции должны зайти на Украину. И все равно будет...