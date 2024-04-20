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Гольф войдет в школьную программу по физкультуре

Источник:
Sibnet.ru
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Новые модули появятся у школьников младших классов на уроках физкультуры. Среди них оказался гольф, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», — говорится в документе.

Также ведомство отметило, что этот вид спорта дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам, содействует всестороннему развитию школьников.

Кроме модуля «Гольф» у школьников появятся скалолазание, городки, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, танцевальный спорт, перетягивание каната, роллер-спорт. Нововведения появятся в школьной программе по физкультуре с 1 сентября 2024 года.

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