Чемпионка Европы порадовалась отсутствию российских фигуристок

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс призналась, что ей повезло — россиянки не смогли принять участие в победном для нее чемпионате Европы.

«Мне повезло, что русские не участвуют в соревнованиях. Но я ничего не могу с этим поделать. Я все равно должна выигрывать сама. Просто так в тройку лидеров не попадешь», — цитирует «Р-Спорт» Хендрикс.

Но она не считает свою медаль менее ценной из-за отсутствия на турнире россиянок. «Я знаю, что получила бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, Камилу Валиеву. У всех трех россиянок на подиуме был один и тот же тренер. Одна из них была поймана на допинге. Но двое других тоже показали выдающиеся результаты», — сказала она

«Я всегда спрашивала себя, откуда у 14-летнего подростка такая прыгучесть, но всегда отдавала им должное. Но я не утверждаю, что все они не чисты. Очевидно, что есть и чистые русские, которые лучше меня», — добавила Хендрикс.