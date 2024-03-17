НАВЕРХ

Чемпионка Европы порадовалась отсутствию российских фигуристок

Источник:
«Р-Спорт»
429 3
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс
Фото: Chika Ezechi / CC0

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс призналась, что ей повезло — россиянки не смогли принять участие в победном для нее чемпионате Европы.

«Мне повезло, что русские не участвуют в соревнованиях. Но я ничего не могу с этим поделать. Я все равно должна выигрывать сама. Просто так в тройку лидеров не попадешь», — цитирует «Р-Спорт» Хендрикс.

Но она не считает свою медаль менее ценной из-за отсутствия на турнире россиянок. «Я знаю, что получила бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, Камилу Валиеву. У всех трех россиянок на подиуме был один и тот же тренер. Одна из них была поймана на допинге. Но двое других тоже показали выдающиеся результаты», — сказала она

«Я всегда спрашивала себя, откуда у 14-летнего подростка такая прыгучесть, но всегда отдавала им должное. Но я не утверждаю, что все они не чисты. Очевидно, что есть и чистые русские, которые лучше меня», — добавила Хендрикс.

Еще по теме
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
Дисквалифицированную Валиеву исключили из сборной России
Валиева рассказала о допинге японскому телеканалу
Спортсменка без гидрокостюма нырнула в Байкал на 40 метров. ВИДЕО
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Фигуристка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
13.03.2024 18:27
Сдача нормативов на знак ГТО
Минспорт предложил звание ПМС
12.03.2024 21:09
Секс-шоп
Чемпионат мира по сексу продлится месяц
11.03.2024 12:32
Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
05.01.2024 17:06
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (3)
Картина дня
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Явка по итогам двух дней голосования составила почти 60%
Трамп предрек «кровавую баню» в случае его поражения на выборах
Нигер попросил американских военных «на выход»
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

scorpion2777

Когда чел становится совершенно беспомощным, ему только и остаётся что оскорблять, причём на расстоянии,...

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?