НАВЕРХ

Экс-россиянин пожаловался на низкие заработки фигуристов в Европе

Источник:
Sibnet.ru
163 1
Фото: © barielloivan; instagram.com/barielloivan

Фигурист Иван Ригини, сменивший спортивное гражданство в российского на итальянское, объяснил, почему в его виде спорта сложно заработать и каких затрат он стоит.

«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нем нет главного — коммерции», — сказал Ригини в интервью RT.

По его словам, Международный союз конькобежцев живет за счет японского спонсора, поэтому японские спортсмены получают деньги, а «в Европе вообще с этим глушь».

«Имелись бы спонсоры — соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал получать за победу 50 тысяч долларов. Это лишь на первый взгляд большие деньги. Когда ты потом отдал 10-15% стране, проводящей соревнования, 30-40% своему тренерскому составу, еще что-то федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил», — порассуждал фигурист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлющенко посоветовал российским фигуристкам менять гражданство

Ригини отметил, что фигуристы в Европе тратят очень крупные суммы, например, только пара коньков стоят 1 тысячу долларов. Также надо пошить костюмы, что «выливается в круглую сумму», арендовать лед для тренировок, оплачивать тренера и хореографа.

«Зарплаты фигуристам платят только в России и в Америке. Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени — никому из спонсоров ты не интересен», — резюмировал спортсмен.

28-летний Ригини (Бариев) до 2013 года выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство на итальянское. В России он дважды выигрывал чемпионат страны среди юниоров, в Италии — четырежды национальное первенство. Последние три года выступает в шоу Art on Ice.

Еще по теме
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
Полиция Италии не нашла следов допинга у биатлонистов России
Полиция обыскала номера российских биатлонистов
Норвежский лыжник увидел в победе Большунова помощь снегохода
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал
•
Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Сдан первый серийный гражданский вертолет Ми-38
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
13.02.2020 15:05
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал
•
Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Сдан первый серийный гражданский вертолет Ми-38
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
113
Путин объяснил вымирание россиян
68
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
48
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
47
«Единая Россия» сменит лидера и название
43