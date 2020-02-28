Экс-россиянин пожаловался на низкие заработки фигуристов в Европе

Фигурист Иван Ригини, сменивший спортивное гражданство в российского на итальянское, объяснил, почему в его виде спорта сложно заработать и каких затрат он стоит.

«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нем нет главного — коммерции», — сказал Ригини в интервью RT.

По его словам, Международный союз конькобежцев живет за счет японского спонсора, поэтому японские спортсмены получают деньги, а «в Европе вообще с этим глушь».

«Имелись бы спонсоры — соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал получать за победу 50 тысяч долларов. Это лишь на первый взгляд большие деньги. Когда ты потом отдал 10-15% стране, проводящей соревнования, 30-40% своему тренерскому составу, еще что-то федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил», — порассуждал фигурист.

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Ригини отметил, что фигуристы в Европе тратят очень крупные суммы, например, только пара коньков стоят 1 тысячу долларов. Также надо пошить костюмы, что «выливается в круглую сумму», арендовать лед для тренировок, оплачивать тренера и хореографа.

«Зарплаты фигуристам платят только в России и в Америке. Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени — никому из спонсоров ты не интересен», — резюмировал спортсмен.

28-летний Ригини (Бариев) до 2013 года выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство на итальянское. В России он дважды выигрывал чемпионат страны среди юниоров, в Италии — четырежды национальное первенство. Последние три года выступает в шоу Art on Ice.