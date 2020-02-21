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Плющенко рекомендовал российским фигуристкам менять гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство обороны РФ

Некоторым российским фигуристкам стоит задуматься о смене спортивного гражданства, такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Стоит ли менять гражданство девушкам, не занимающим призовые места? Может быть, стоит. Я бы приветствовал такое решение. У нас есть много классных девочек и мальчиков. Это спорт, надо искать возможности выступать и самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну — то почему нет?» — сказал Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Лидерство в российском фигурном катании захватили ученицы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они дважды занимали весь пьедестал на чемпионатах России и на последнем чемпионате Европы.

Например, российская фигуристка Екатерина Куракова сменила гражданство и стала выступать за Польшу. Представляющая Казахстан Элизабет Турсынбаева — уроженка Москвы, она была включена в юниорскую сборную России, но на семейном совете приняли решение, что она будет выступать за историческую родину.

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