Хоккеисты перепели хит из «Ведьмака» и победили

Хоккеисты челябинского «Трактора» перепели ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак» перед матчем с магнитогорским «Металлургом» — видео размещено в соцсетях команды. Слова из припева оказались пророческими.

«Два очка у "Магнитки" возьмем за победу», — спели игроки «Трактора» вместе с певцом Денисом Соболевым на мотив песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Матч с «Металлургом» во вторник закончился победой «Трактора» со счетом 2:1.

«Игра с "Металлургом" была самым принципиальным матчем сезона, и мы его выиграли. Мнения болельщиков об адаптации разделились, но, поскольку мы победили, постараемся к каждой игре записывать какой-нибудь интересный ролик», — прокомментировал телеканалу «360»пресс-атташе «Трактора» Антон Балахнин.