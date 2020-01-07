Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта

Русский народный хор Омской филармонии набрал полмиллиона просмотров на Youtube и исполнил в эфире программы «Вечерний Ургант» песню-мем «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix.

«Русский народный хор из Омска из филармонии выложили такой пост… Для меня достаточно странный, мол, Иван Ургант, давайте договоримся, если мы наберем 10 тысяч просмотров, то вы про нас скажите в вашей передаче. Почему люди думают, что на Первом канале время резиновое?», — сказал Ургант в телепередаче. Он добавил, что видеоролик собрал намного больше 10 тысяч просмотров (более 500 тысяч).

Затем в кадре появился омский хор и начал исполнить популярную в Сети песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix по книге фантаста Анджея Сапковского. Сам Ургант во время исполнения хита вышел в образе Ведьмака.