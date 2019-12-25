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Глава российского футбола не увидел его деградации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Российский футбольный союз

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков полагает, что отечественный футбол не деградирует, а стоит на месте в отличие от европейского.

«Проблема не в деградации, просто европейский футбол развивается. <...> Количество спринтов выросло, растет число технических действий, передач. Наш футбол другой, мы играем так же, как и 10 лет назад», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

По словам главы РФС, в российском чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной и думают, как вскрыть оборону. Игроки не привыкли к европейским скоростям.

В сезоне-2019/2020 российские клубы показали худший результат в еврокубках за последние 18 лет: ни одна команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...