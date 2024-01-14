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Непобежденный Бетербиев защитил титулы WBC, WBO и IBF

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита.

Противостояние прошло в канадском Квебеке и закончилось в седьмом раунде. Бетербиев одержал победу техническим нокаутом и защитил чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и IBF.

«Вы знаете, это снова произошло. Мой тренер и моя команда хорошо работали. Но не обошлось без удачи. Мы имели пару стратегий, а не одну, мы подготовились. Он дал мне хороший бой, остался сильным. И одна из стратегий сработала. Спасибо моему тренеру, я просто следую за ним», — приводит «Коммерсантъ» слова Бетербиева.

На счету 38-летнего Бетербиева, выступающего под канадским флагом, 20 побед в 20 профессиональных боях. Они ни разу в своей карьере не доводил бой до решения судей — все поединки заканчивались нокаутом.

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