НАВЕРХ

Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300

Источник:
«Р-Спорт»
269 0

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей. Теперь Царукян должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу подраться за титул. Я стану самым молодым чемпионом в дивизионе. <...> Пять лет назад я вышел на коротком уведомлении и проиграл (Махачеву). В следующий раз я одержу победу, Только дайте мне эту возможность», — цитирует «Р-Спорт» российского бойца.

Царукяну 27 лет, на его счету теперь 22 победы при трех поражениях в MMA. В UFC спортсмен провел 11 поединков, выиграв 9 из них.

Еще по теме
Борца Садулаева не пустили на Олимпиаду за поддержку боев на Украине
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракт в Подмосковье
Петр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC
Российский боец Петр Ян победил китайца Ядонга
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Олимпийский флаг
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе
31.03.2024 13:56
Олимпийские игры во Франции
МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады
20.03.2024 09:09
Фигуристка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
13.03.2024 18:27
Сдача нормативов на знак ГТО
Минспорт предложил звание ПМС
12.03.2024 21:09
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Летняя резина: когда и как переобуваться
Самое обсуждаемое
52
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
34
Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений
34
ВСУ применили химическое оружие
26
Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ
26
Скандальный закон о мобилизации все‑таки приняли на Украине