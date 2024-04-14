Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей. Теперь Царукян должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу подраться за титул. Я стану самым молодым чемпионом в дивизионе. <...> Пять лет назад я вышел на коротком уведомлении и проиграл (Махачеву). В следующий раз я одержу победу, Только дайте мне эту возможность», — цитирует «Р-Спорт» российского бойца.

Царукяну 27 лет, на его счету теперь 22 победы при трех поражениях в MMA. В UFC спортсмен провел 11 поединков, выиграв 9 из них.