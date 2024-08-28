Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов спас тонущую женщину в Дагестане, сообщил боец UFC Тагир Уланбеков.

«Знаю, что он не любит подобное внимание. Но не могу не рассказать о том, что произошло в минувшие выходные. Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Было очевидно, что без посторонней помощи она из воды не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее», — написал Уланбеков в соцсетях.

По словам Уланбекова, такие моменты напоминают, насколько важно быть неравнодушным и готовым прийти на помощь в любую минуту, и именно этому бойцов учил их тренер, Абдулманап Нурмагомедов (он скончался в июле 2020 года).

В активе 34-летнего Абубакара Нурмагомедова 17 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. В феврале этого года он покинул UFC.