Отказавшийся от Олимпиады-2024 дзюдоист сменил спортивное гражданство

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство, теперь он будет выступать под флагом ОАЭ.

«Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — написал Махмадбеков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что спортсмен поторопился. «Это было эмоциональное решение, расстройство, больше эмоции», — цитирует главу ФДР «Матч ТВ».

Махмадбекову 24 года, он четырехкратный победитель этапов «Большого шлема». Спортсмен был среди четырех российских дзюдоистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры-2024 в Париже.

У российских спортсменов было 12 лицензий, но все лидеры национальной команды не получили приглашения. После этого в ФДР заявили, что «не примут унизительные условия и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК». В итоге в Париже российские дзюдоисты не выступали.