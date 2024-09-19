Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «план победы» над Россией и все его «ключевые акценты» полностью подготовлены.

«Самое главное теперь — решимость реализовать», — приводит РБК заявление Зеленского.

Президент Украины в начале сентября так описал пункты плана: «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».

Как узнали западные СМИ, в основе плана Зеленского — прием Украины в НАТО и разрешение Киеву бить по всей территории России западным оружием. Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана.

По данным Минобороны России, Украина за время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 14 тысяч военнослужащих. Нет никаких сомнений, что российские войска «выжмут» украинские из Курской области, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.