НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией

Источник:
РБК
631 8

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «план победы» над Россией и все его «ключевые акценты» полностью подготовлены.

«Самое главное теперь — решимость реализовать», — приводит РБК заявление Зеленского.

Президент Украины в начале сентября так описал пункты плана: «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».

Как узнали западные СМИ, в основе плана Зеленского — прием Украины в НАТО и разрешение Киеву бить по всей территории России западным оружием. Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана.

По данным Минобороны России, Украина за время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 14 тысяч военнослужащих. Нет никаких сомнений, что российские войска «выжмут» украинские из Курской области, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Путин указал на святую обязанность российской армии
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
ВВС США признали пилотов ВСУ негодными для сложных задач на F‑16
Эвакуацию объявили в Торопце Тверской области после атаки БПЛА
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Обсуждение (8)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
63
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
36
Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России
34
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
24
Названо идеальное время для переговоров Украины и России
23
США срочно перебросили войска к Аляске из‑за учений «Океан»