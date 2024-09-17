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Российским паралимпийцам на Играх‑2024 отказали в подарках от Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Паралимпиец Андрей Вдовин
Фото: © Паралимпийский комитет России

Спонсоры отказались дарить российским спортсменам новые модели смартфонов Samsung на Играх в Париже, это был единственный негативный момент мероприятия, рассказал паралимпиец Андрей Вдовин, выигравший два золота и бронзу в легкой атлетике.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — сказал Вдовин в интервью Metaratings.

По его словам, в российской команде сначала огорчились, а потом подумали: «Ну, не дали телефоны и ладно». «Зато мы выиграли медали», — добавил спортсмен.

Российские паралимпийцы в Париже завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

На Играх в Париже спортсменам вручали «олимпийскую версию» нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

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