Валентина Шевченко вернула чемпионский пояс UFC

Представляющая Киргизию Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо в третьем бою за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Бой турнира UFC 306 в Лас-Вегасе завершилось победой Шевченко единогласным решением судей.

«Это как мечта наяву, драться на такой арене! Спасибо всем, всей семье UFC, ММА-сообществу. Всё связанное с этим боем приятно — арена, возвращение пояса, спасибо Дане и UFC за то, что вы делаете. Мой план был идти вперед и драться до конца», — приводит «Чемпионат» слова Шевченко.

На счету Шевченко теперь 24 победы при четырех поражениях и ничьей. Рекорд не сумевшей защитить пояс Грассо — 16 побед, четыре поражения и ничья.