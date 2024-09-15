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Валентина Шевченко вернула чемпионский пояс UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Представляющая Киргизию Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо в третьем бою за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Бой турнира UFC 306 в Лас-Вегасе завершилось победой Шевченко единогласным решением судей.

«Это как мечта наяву, драться на такой арене! Спасибо всем, всей семье UFC, ММА-сообществу. Всё связанное с этим боем приятно — арена, возвращение пояса, спасибо Дане и UFC за то, что вы делаете. Мой план был идти вперед и драться до конца», — приводит «Чемпионат» слова Шевченко.

На счету Шевченко теперь 24 победы при четырех поражениях и ничьей. Рекорд не сумевшей защитить пояс Грассо — 16 побед, четыре поражения и ничья.

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