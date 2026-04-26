Пятилетняя девочка стала звездой китайских социальных сетей, заслужив репутацию мастера боевых искусств и наставницы маленьких учеников.

Хуан Цзыцзюнь из Маомина в провинции Гуандун начала тренироваться с трех лет под руководством отца — мастера местной школы хунцюань и главы исследовательской ассоциации боевого искусства, приводит телеграм-канал «Юань да Марья» сообщения местных СМИ.

Теперь она с серьезным выражением лица контролирует технику выполнения ударов и стойки других маленьких учеников.







Сама девочка занимается по несколько часов почти каждый день, а ее выступления уже стали частью популяризации маоминского хунцюань — регионального направления кунг-фу.