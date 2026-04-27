Путин разрешил чемпиону мира по боксу кусаться

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин и боксер Всеволод Шумков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову кусаться на ринге. Слова главы государства прозвучали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Путин 22 апреля в Кремле принял победителей чемпионатов мира по боксу. На встрече российский лидер вручил спортсменам государственные награды, которые были накануне присвоены атлетам указом президента.

После вручения наград Шумков вместе со товарищами встал для общей фотографии, однако вместо обычной позы занял боксерскую стойку. Присутствующие с ним попросили его «вести себя прилично» и убрать кулаки».

За кадром прозвучала фраза, что спортсмен больше не будет кусать соперников на ринге, и сам Шумков пообещал этого не делать. «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — в ответ на это пошутил Путин.

Президент вспомнил о поединке между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, когда 28 июня 1997 Тайсон откусил сопернику часть уха. Тогда Тайсона дисквалифицировали, лишили лицензии и оштрафовали на 3 миллиона долларов.

Еще по теме
Пятилетнею девочку признали мастером боевых искусств. ВИДЕО
Путин отдал бокал шампанского известному боксеру
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
Алла Пугачева
Комиссия нашла в интервью Пугачевой оправдание терроризма
Стрельба на мероприятии с Трампом
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

pepelmetal

Запретит въезд в есэс Куклачёву ?

DEMON01

А что есть еще одаренные которые спустя 26 лет ему доверяют.