Путин разрешил чемпиону мира по боксу кусаться

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову кусаться на ринге. Слова главы государства прозвучали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Путин 22 апреля в Кремле принял победителей чемпионатов мира по боксу. На встрече российский лидер вручил спортсменам государственные награды, которые были накануне присвоены атлетам указом президента.

После вручения наград Шумков вместе со товарищами встал для общей фотографии, однако вместо обычной позы занял боксерскую стойку. Присутствующие с ним попросили его «вести себя прилично» и убрать кулаки».

За кадром прозвучала фраза, что спортсмен больше не будет кусать соперников на ринге, и сам Шумков пообещал этого не делать. «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — в ответ на это пошутил Путин.

Президент вспомнил о поединке между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, когда 28 июня 1997 Тайсон откусил сопернику часть уха. Тогда Тайсона дисквалифицировали, лишили лицензии и оштрафовали на 3 миллиона долларов.