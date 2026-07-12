Макгрегор досрочно проиграл первый после возвращения бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор проиграл в первом раунде в бою против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Главное событие вечера завершилось в первом раунде техническим нокаутом. В самом начале поединка Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Некоторое время он пытался оказать сопротивление, но рефери остановил поединок.

«Я ожидал хотя бы однораундовую войну. Многие понимали, что у Конора, может быть, уже не так все хорошо с кардио после пятилетней паузы. И вот, пожалуйста. Мы предполагаем, что он порвал крестообразную связку колена», — приводит РИА Новости слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта.

Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Ему 37 на его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе.

В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку.