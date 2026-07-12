НАВЕРХ

Макгрегор досрочно проиграл первый после возвращения бой

Источник:
РИА Новости
175 0
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: Andrius Petrucenia / CC BY-SA 2.0

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор проиграл в первом раунде в бою против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Главное событие вечера завершилось в первом раунде техническим нокаутом. В самом начале поединка Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Некоторое время он пытался оказать сопротивление, но рефери остановил поединок.

«Я ожидал хотя бы однораундовую войну. Многие понимали, что у Конора, может быть, уже не так все хорошо с кардио после пятилетней паузы. И вот, пожалуйста. Мы предполагаем, что он порвал крестообразную связку колена», — приводит РИА Новости слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта.

Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Ему 37 на его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе.

В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку.

Еще по теме
Бойцы смешанных единоборств сразятся в Белом доме
Усик победил кикбоксера в бою у пирамид Египта
Боксер Усик защитит чемпионский пояс на фоне египетских пирамид
Хамзат Чимаев проведет защиту чемпионского пояса
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Истории
Расход калорий на разные летние виды спорта и активности
Как сжечь калории летом: игры и тренировки
12.07.2026 10:39
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Вокруг спорта
Подъем по лестнице на голове
Китаец побил рекорд по подъему по лестнице на голове. ВИДЕО
08.07.2026 19:19
Флаг России
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
07.06.2026 12:46
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
36
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
24
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку