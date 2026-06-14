Бойцы смешанных единоборств сразятся в Белом доме

Ultimate Fighting Championship (UFC) вечером 14 июня проведет один из самых необычных турниров в истории смешанных единоборств — шоу UFC Freedom 250 состоится на территории Белого дома в Вашингтоне.

Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что Freedom 250 должен стать самым масштабным шоу в истории организации. Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между чемпионом UFC Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейджи.

Грузин Топурия с испанским гражданством завоевал титул в полулегком весе, после чего поднялся в легкую категорию и стал чемпионом второго дивизиона. В свою очередь, американец Гейджи считается одним из самых зрелищных бойцов UFC благодаря агрессивному стилю.

В другом поединке Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе и встретится с Сирилом Ганом в бою за временный чемпионский пояс. В случае победы над Ганом он станет первым бойцом организации, завоевавшим титулы сразу в трех весовых категориях.

Российские болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на платной платформе UFC Fight Pass. Также ожидается трансляция на сервисе «Кинопоиск Спорт». Поединки начнутся в 03.00 по московскому времени.